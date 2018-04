Remkes: Lekken over kandidaten burgemeesterschap A'dam wordt bestraft

Dat zei hij vanavond bij aanvang van een raadsvergadering over de kwestie. Remkes, commissaris van de Koning in Noord-Holland, was in het stadhuis om de zogenaamde 'krijgsartikelen' toe te lichten, de regels en procedures rondom de benoeming van een nieuwe burgemeester.

Strafrechtelijke consequenties



,,Het belangrijkste artikel is het leerstuk over de vertrouwelijkheid. Daar is in Amsterdam enige ervaring mee..," constateerde Remkes droog. Hij verwees naar de situatie in 2010, toen de namen van de belangrijkste kandidaten al vroeg in de procedure op straat kwamen te liggen. Daaronder de naam van oud-minister Eberhard van der Laan, destijds informateur voor het nieuwe college van B&W.



,,Ik ga er vanuit dat de procedure in Amsterdam keurig gaat verlopen. Als de regels worden geschonden, heeft dat strafrechtelijke en procedurele consequenties", waarschuwde hij.



Referendum

Ook liet Remkes weten niets te voelen voor experimenten rond de aanstelling van een opvolger voor Eberhard van der Laan. Eerder dit jaar was er een initiatief gestart om een burgemeestersreferendum te organiseren. Om dit mogelijk te maken binnen de gemeentewet riepen de organisatoren geïnteresseerde kandidaten op om open te zijn over hun sollicitaties.



Juridische experts hadden deze omweg al afgekraakt, maar ook Remkes liet weten hier niets voor te voelen. "Wie daar commentaar op heeft verwijs ik naar Den Haag, de discussie moet daar gevoerd worden. De commissaris en de gemeente kunnen niet anders dan zich aan de regels houden."



Een vertrouwenscommissie met daarin 12 raadsleden gaat volgende week aan de slag, in juli moet de naam van de nieuwe burgemeester bekend zijn.