Restaurant annex nachtclub Sissi’s in Amsterdam-Oost blijft tóch nog open deze zomer

De agent kan nóg net op tijd wegsprin­gen, als V. (50) het gaspedaal flink intrapt: ‘Heel ernstig’

Nog nét op tijd kan een agent wegspringen, als V. (50) plots in Amsterdam het gaspedaal flink intrapt om te ontkomen aan zijn aanhouding. Na volgens justitie twee inbraken in Amersfoort gepleegd te hebben, belandt hij in Amsterdam. Maar: had hij de agent überhaupt gezien? „Hij wist niet eens dat de auto gestolen was.’’