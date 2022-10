Restaurant in Osdorp na explosie ook getroffen door beschieting: ‘Dit is al de zoveelste keer’

Update Vrouw (53) omgekomen bij brand in Amsterdam-Oost, meerdere woningen ontruimd

Bij een brand in een woning aan de Mauritsstraat in Oost is een 53-jarige bewoonster om het leven gekomen. Tien andere personen zijn ter plaatse nagekeken in verband met rookinhalatie. Vanwege de brand werden in totaal twintig woningen ontruimd.

10 oktober