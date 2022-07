Reünisten: leden Amsterdams corps kunnen voorbeeldfunctie niet houden

De sprekers moeten zich dinsdag verantwoorden voor hun vrouwonvriendelijke uitlatingen, zo staat in een brief van het bestuur van de Vereniging van Reünisten (VvR).

Cultuurverandering

Volgens de Vereniging van Reünisten is het afgelopen jaar hard gewerkt aan een cultuurverandering binnen Het Amsterdamsch Studenten Corps (ASC) en de Amsterdamsche Vrouwelijke Studenten Vereeniging (AVSV). ‘We weten dat verandering van gedrag jaren duurt, dat jarenlang ingesleten gebruiken en gewoonten niet zomaar verdwijnen, zelfs niet als daar de noodzaak toe is’, zo staat in de brief te lezen. Volgens de reünisten heeft de senaat steun nodig bij het verder brengen van de reeds ingezette stappen om dit te verwezenlijken. ‘Verandering is taai en cultuurverandering, zeker binnen het corps, is een enorme opgave. Onze indruk is, ondanks het gebeurde, dat ze goed bezig zijn en ze alle steun kunnen gebruiken.’