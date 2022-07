Reünisten springen financieel bij ‘als nodig’ maar keuren gebeurtenissen Amsterdamse corps af

Iedereen is wakkergeschud na de 34ste lustrumweek van het Amsterdamse studentencorps afgelopen week, zegt reünist Mariette Fehmers (54), verwijzend naar de ophef die ontstond over speeches van een aantal bestuursleden, waarin vrouwonvriendelijke uitspraken werden gedaan. “Er moet wel harder opgetreden worden. Royeer de mannen die over de grens zijn gegaan . Er zijn vier rotte appels. Die moeten per direct geschrapt worden als lid.”

‘Vrouwen zijn niks en niks meer dan een hoer ’ en ‘vrouwen zijn sperma-emmers’ zijn twee van de grensoverschrijdende uitspraken die te horen waren tijdens het zogeheten herendiner. ‘Teksten die voorbereid waren en waarbij kennelijk geen van hen heeft gedacht, ‘kan dit eigenlijk wel?”, schrijft voorzitter van de Vereniging van Reünisten, Arthur Knipping, in een mail aan reünisten. Volgens hem is duidelijk dat ‘de ingezette cultuurverandering op het ASC/AVSV nog niet is geland’.

Liberale club

Bob Duynstee (61), die 1981 lid werd, is geschokt door de gebeurtenissen. “Kijk, we zijn een liberale club. We zijn het niet gewend om elkaar aan te spreken over hoe je moet leven of op excessen. We zijn geen vereniging waar we cultuurdiscussies houden, maar wat nu gebeurt is echt wel binnengekomen. Ik ben verbijsterd. Schoppen tegen de burgermaatschappij heeft zijn charmes, maar er zijn grenzen. Terwijl sommigen leden van het corps dat niet lijken te beseffen. De intellectuele vrijheid wordt gebruikt voor bagger.”