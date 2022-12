Rijk springt bij: woningbouw in Bijlmer, Osdorp en Hamerkwartier gered

Amsterdam krijgt 28 miljoen euro van minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting) voor de bouw van zo’n 9000 woningen in de Bijlmer, Osdorp en het Hamerkwartier. Hiermee wordt voorkomen dat bouwprojecten daar vertraging oplopen door stijgende kosten.

Volgens wethouder Reinier van Dantzig (Grondzaken, Woningbouw) kan dankzij deze financiële steun snel worden begonnen met het ‘realiseren van betaalbare woningen’ in de drie buurten. De nood is hoog, want de gemeente wil jaarlijks zo’n 7500 woningen bouwen.

De 28 miljoen euro wordt ongeveer gelijk verdeeld over de Bijlmer, Osdorp en het Hamerkwartier. In de Bijlmer betekent dit dat het gaat lukken om 3313 woningen te bouwen: 40 procent van dit aantal betreft sociale huur en 40 procent middenhuur of koop. Daarnaast wordt 25 procent van de nieuwbouwwoningen toegewezen aan mensen uit de Bijlmer.

In het Hamerkwartier kan meteen worden gestart met de sanering en het bouwrijp maken van de grond voor ongeveer 4000 woningen. In Osdorp gaat het geld vooral naar zo’n 1600 woningen op en rond het Osdorpplein.

Woningbouw onder druk

Woningbouwprojecten in Amsterdam staan onder druk. Door de hoge rente, hoge inflatie en het lage consumentenvertrouwen wordt het steeds moeilijker de bouw van nieuwe huizen te financieren. Daarnaast stijgen de bouwkosten, omdat vanwege de oorlog in Oekraïne bouwmaterialen duur zijn. Ook heeft de gemeente financiële zorgen.

Al eerder gaf wethouder Van Dantzig aan dat de ambitie om 7500 woningen per jaar te bouwen eerder niet dan wel zal worden gehaald. In 2022 is dit wel gelukt, maar gevreesd wordt dat de komende jaren de woningbouw zal inzakken.

Daarom stelt hij voor per project te kijken hoe dat financieel valt rond te krijgen. Daarbij zei hij dat dit consequenties kon hebben voor de gestelde duurzaamheidseisen of de hoeveelheid betaalbare woningen per project. Dankzij het geld vanuit het Rijk geldt dit nu niet voor de woningbouwprogramma’s in de Bijlmer, Osdorp en het Hamerkwartier.

Van de 112 miljoen euro die minister De Jonge donderdag verdeelt via het programma Woningbouwimpuls, gaat daarmee het meeste geld naar Amsterdam. Het geld wordt landelijk gebruikt voor de bouw van 24.678 woningen. Amsterdam had drie projecten ingediend, die allemaal zijn toegekend.