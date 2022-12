Rijksmuseum en Amsterdam Museum geven geroofde kunst terug aan erfgenamen

NieuwsHet Rijksmuseum en het Amsterdam Museum geven elk een stel 17de-eeuwse zilveren zoutvaten uit hun collectie terug aan de erfgenamen van Emma Budge (1852-1937). Zij gaan hiertoe over na een bindend advies van de Restitutiecommissie, die oordeelt over teruggave van door nazi’s geroofde kunst van Joodse eigenaren.

Volledig scherm Een van de door nazi’s geroofde zilveren zoutvaten (1639), gemaakt door Johannes Lutma. © Rijksmuseum

Eén paar zoutvaten is onderdeel van de Collectie Amsterdam en is in bruikleen bij het Amsterdam Museum, het andere paar is eigendom van de Rijkscollectie en wordt tentoongesteld in het Rijksmuseum.

De commissie, voluit de Adviescommissie Restitutieverzoeken Cultuurgoederen en Tweede Wereldoorlog, oordeelt dat het ‘het in hoge mate aannemelijk is dat de kunstwerken eigendom waren van de Duits-Joodse Emma Budge en dat voldoende aannemelijk is dat haar erfgenamen na haar dood het bezit onvrijwillig zijn verloren’. Daarom zullen de kunstvoorwerpen uit de erfenis van Budge worden teruggegeven aan haar nazaten.

De gemeente Amsterdam en de erfgenamen van Budge hadden de commissie in juni 2019 verzocht om met een bindend advies te komen.

Morele plicht

Wethouder Touria Meliani (Kunst en Cultuur) van Amsterdam benadrukt dat het de morele plicht van de gemeente is om geroofde kunst van Joodse burgers terug te geven. “Het leed dat met name Joodse burgers is aangedaan in de Tweede Wereldoorlog is ongekend en onomkeerbaar. De Joodse burgers is bezit, rechten, waardigheid en in veel gevallen het leven afgenomen. Voor zover nog iets hersteld kan worden van het grote onrecht dat hen is aangedaan, hebben we als samenleving de morele plicht hiernaar te handelen,” schrijft ze in een reactie op het bindend advies.

“Dat geldt zeker voor de vele kunstwerken die in bezit waren van Joodse burgers en geroofd werden door nazi’s of op een andere manier uit bezit zijn geraakt van de eigenaren. Wij hebben daar als stad een rol en verantwoordelijkheid in. Het teruggeven van deze kunstwerken kan voor de slachtoffers veel betekenen en is van groot belang voor de erkenning van het onrecht dat hen is aangedaan.”

De gemeente zal op basis van het bindend advies contact opnemen met de rechthebbenden om de zilveren zoutvaten over te dragen.

Het Amsterdam Museum laat weten dat het onderzoek naar de herkomst van de zoutvaten ‘zeer zorgvuldig is uitgevoerd’. “Met deze teruggave wordt recht gedaan aan de geschiedenis,” zegt Judikje Kiers, directeur Amsterdam Museum. “Het is goed dat we deze stap met betrekking tot teruggave van de zoutvaten aan de rechtmatige eigenaar, de erven van mevrouw Emma Budge, nu kunnen zetten.’’

Herkomst van spullen

De twee paar zilveren zoutvaten, die in 1639 en 1643 zijn gemaakt door de smid Johannes Lutma, waren onderdeel van de kunstcollectie van het echtpaar Budge. Zij woonden in Hamburg toen in 1933 de nazi’s in Duitsland aan de macht kwamen. In haar wilsbeschikking had Emma Budge opgesteld wat na haar overlijden de bestemming van haar kunstverzameling moest zijn. De executeur-testamentair kon na haar dood in 1937, door het naziregime, haar wensen niet ten uitvoer brengen. In strijd met haar testament werden de zoutvaten bij het onder nazicontrole gebrachte veilinghuis Paul Graupe in Berlijn verkocht.

Via verschillende omwegen kwamen de kunstwerken uiteindelijk terecht in de collectie van W.J.R. Dreesmann. Hij verkocht de zoutvaten op 22 maart 1960 bij het Amsterdamse veilinghuis Frederik Muller. De gemeente Amsterdam kocht de twee paar zoutvaten voor 110.000 en 122.000 gulden: één paar werd in bruikleen gegeven aan het Amsterdam Museum, het andere paar werd verkocht aan de Nederlandse Staat, die ze tentoonstelde in het Rijksmuseum.

Roofkunst

De Restitutiecommissie is in 2001 ingesteld om advies te geven over geroofde kunst van Joodse slachtoffers van het naziregime, zodat deze voorwerpen terugkeren naar hun rechtmatige eigenaren. Vorig jaar maakte het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Sport bekend dat het meer ‘vaart wil maken’ met het herkomstonderzoek bij geroofde kunst.

Eerder dit jaar gaf de gemeente het schilderij Bild mit Häusern van Wassili Kandinsky terug aan de erfgenamen van het Joodse echtpaar Lewenstein. Hieraan ging een juridische strijd van acht jaar aan vooraf.

Ook Den Haag geeft geroofde kunst terug aan erfgenamen Budge Ook de gemeente Den Haag heeft kunstvoorwerpen uit de nalatenschap van Emma Budge in haar bezit. Het gaat om een bekerschroef vervaardigd door Andries Grill (1604-1665) en een schaal van kiezelaardewerk (anoniem, Sultanabad, ca. 1285-1400). Het toenmalige Gemeentemuseum Den Haag (tegenwoordig Kunstmuseum Den Haag) heeft de kunstwerken uit de erfenis van Budge in 1937 bij het veilinghuis Paul Graupe in Berlijn gekocht. De Restitutiecommissie oordeelt dat de voorwerpen gerestitueerd moeten worden naar de erven van Emma Budge. De gemeente Den Haag weet sinds 1999 dat de voorwerpen ‘op onrechtmatige wijze zijn verkregen’. Ze had onderzoek laten doen naar de afkomst van kunstbezit in de collectie van het Gemeentemuseum. “Vermoedelijk zijn de bezittingen noodgedwongen naar de veiling gebracht. Dat had niet mogen gebeuren, dus moeten ze terug naar de erven-Budge,” zei toenmalige wethouder Louise Engering van Cultuur in 1999.