Rijkswaterstaat start campagne om groot aantal ‘slagboomduikers’ tegen te gaan

NieuwsTerwijl de bellen rinkelen, rode lichten knipperen en de slagboom omlaaggaat toch nog snel even de brug over: veel Amsterdammers doen het, met gevaar voor eigen veiligheid. Om het aantal zogenoemde ‘slagboomduikers’ tegen te gaan, start Rijkswaterstaat deze week via sociale media een campagne.

‘Heb je echt zo een haast?’ Met dat motto hoopt Rijkswaterstaat weggebruikers meer bewust te maken van het gevaar van slagboomduiken. Nu komt het te vaak voor dat brugwachters moeten ingrijpen om ongelukken te voorkomen, vertelt Suzanne Maas, woordvoerder voor Rijkswaterstaat.

“Brugwachters vertellen dat het iedere dienst wel tien tot twintig keer gebeurt dat iemand nog onder de slagboom door loopt of fietst als het al niet meer mag. En zo’n brug gaat gemiddeld wel een keer of vijf per dag omhoog, dus reken maar uit.”

Elke keer dat iemand nog snel onder de slagboom doorschiet, leidt dit tot grote schrik bij de brugwachter, legt Maas uit: “Zij zijn bezig met het schip dat eraan komt en zetten dan de brug en het signaal in werking. Als zij dan vanuit hun ooghoek nog fietsers en voetgangers voorbij zien flitsen, zorgt dat voor stress.”

Harde cijfers van hoe vaak het misgaat, zijn er niet. Echt ernstige ongevallen zijn volgens de woordvoerder vooralsnog ook uitgebleven. “Maar er zijn genoeg voorbeelden van bijna-ongelukken waarbij door het handelen van de brugwachter erger is voorkomen. Dat is al ernstig genoeg.”

Het aantal kapotte slagbomen levert bewijs voor de incidenten die Rijkswaterstaat voorbij ziet komen; het afgelopen jaar waren dat er landelijk 52. “Hierbij gaat het dan om auto’s of vrachtwagens die doorrijden.” In en rondom Amsterdam is de slagboom van de Schipholbrug in de A9 meerdere keren aangereden, licht Maas toe. Ook de Schellingwouderbrug over het Buiten IJ is volgens haar een vaak genegeerde.

Bij de bruggen in de binnenstad zijn het met name de fietsers en voetgangers die het riskeren om nog snel onder de slagboom door te duiken, vertelt Maas. “In stedelijk gebied zie je veelal jongeren die waarschijnlijk denken van, joe, ik haal het wel. Dat gebeurt zeker ook in Amsterdam.”

