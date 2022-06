RIVM: apenpokkenvirus kan zich verder verspreiden bij prides

De bekendste pride van Nederland, Pride Amsterdam, vindt plaats van 30 juli tot en met 7 augustus. Eind juli zijn ook Roze Woensdag in Nijmegen, Roze Maandag in Tilburg, Pride Amersfoort en het Milkshake Festival in Amsterdam.

Het apenpokkenvirus is inmiddels vastgesteld bij meer dan tweehonderd mensen in Nederland, en het RIVM verwacht dat dit voorlopig nog wel blijft oplopen. Het jongste besmette geval is 23, de oudste 64. Bijna twee op de drie besmette personen wonen in de regio Amsterdam.