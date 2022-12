Roeister Karolien Florijn is genomineerd voor Sportvrouw van het jaar: ‘Ik eet 70 bananen per week’

InterviewNa een topseizoen dat eindigde met een wereldkampioenschap in de skiff is roeister Karolien Florijn (24) genomineerd voor Amsterdams Sportvrouw van het jaar. Bijzonder, want het was pas haar eerste jaar alleen in de roeiboot na eerdere successen met de 4-zonder.