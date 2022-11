Ruim 85 procent van coronaterrassen in Centrum aangepast na afloop vergunning

Nieuws Werkstraf van 140 uur voor lhbtq-ge­weld in Centrum met ‘zwaar lichame­lijk letsel’ tot gevolg

Een 19-jarige man is veroordeeld tot 140 uur taakstraf voor het beledigen en mishandelen van een lhbtq’er op de Leidsestraat in september 2021. Het slachtoffer liep meerdere fracturen in zijn gezicht op, een hersenschudding en een functiestoornis van de zenuw onder het linkeroog.

4 november