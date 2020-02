Ruim helft van vrouwen in Amsterdam geïntimideerd op straat

In de stad krijgt 51 procent van de vrouwen te maken met straatintimidatie. In de leeftijdscategorie 15-34 jaar is dit zelfs 81 procent. Bijna iedere Amsterdamse vrouw wordt lastiggevallen op straat, in het openbaar vervoer of bij het uitgaan. ‘Dit is niet alleen verdrietig, het is ook onacceptabel,’ schrijft burgemeester Halsema aan de gemeenteraad.



Ook maakt het Amsterdamse college zich zorgen over de groei van seksuele intimidatie via sociale media. ‘Veel jonge meiden worden gebullied, geïntimideerd en gechanteerd met hun seksualiteit via Instagram of Snapchat,’ volgens Halsema.