Ruim twintig aanhoudingen bij Ajax - Rangers FC

Nieuws Nachtclubs Garage Noord en Skatecafé nog niet dicht: contract halfjaar verlengd

Nachtclubs Garage Noord en Skatecafé, die naast elkaar zijn gevestigd in het Hamerkwartier in Amsterdam-Noord, blijven een halfjaar langer open. Het tijdelijke contract zou in september aflopen, maar is verlengd tot april volgend jaar.

2 september