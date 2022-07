Ruiten gesneuveld door explosie in Oost

Naar de supermarkt zonder te betalen voor gezinnen met een krappe beurs

Abdelhamid Idrissi, de 33-jarige Amsterdammer van het jaar 2019 is, om financieel kwetsbare buurtbewoners te helpen, een crowdfunding gestart voor Fris Supermarkt. Gezinnen die in financieel zwaar weer verkeren kunnen er gratis winkelen. ‘Als we kinderen enkel voeden met cultuur, doen we te weinig.’

