Russische miljardair haalt bakzeil: Amsterdamse krakers mogen in zijn pand blijven

Volozj was tot voor kort topman van de Russische zoekmachine Yandex en heeft nauwe banden met de president Poetin. In kort geding eiste hij het vertrek van krakers uit Vossiusstraat 16, waar al sinds 2020 een grootscheepse verbouwing gaande is. Zo'n verbouwing is een legitieme reden om een pand leeg te laten staan en in zulke gevallen is kraken doorgaans onrechtmatig. In dit geval ligt dat anders, oordeelde de rechter.