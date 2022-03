Rust keert terug na cao-conflict bij chemiefabriek Albemarle

Nieuws Alleen in Weesp is een lokale partij de grootste in een stadsdeel­com­mis­sie – lees hier de uitslagen

Alleen in het nieuwe stadsgebied Weesp is een lokale partij de grootste geworden in de stadsdeelcommissie. In andere stadsdelen is het stuivertje wisselen tussen progressieve partijen. In Zuid is de VVD, na het verlies van vier jaar geleden, wel weer groter dan GroenLinks.

17 maart