Rutte spreekt in India over ontvoerde Insiya

De RVD wil niet zeggen met wie Rutte de zaak-Insiya gaat bespreken. Eerder kaartte hij de kwestie al aan toen premier Modi van India op bezoek was in Nederland. Premier Rutte vertrekt vandaag als leider van een handelsmissie naar India.



Juridische strijd

Insiya werd in september 2016 uit Amsterdam ontvoerd. Haar vader bracht haar naar India, waarna een ingewikkelde juridische strijd is ontstaan. Rond Moederdag reageerde koningin Máxima op een oproep van Insiya's moeder Nadia Rashid. Dat Máxima daar gehoor aan gaf, wordt gezien als ongebruikelijk.



In een reactie laat Shehzad Hemani, de vader van Insiya, weten dat koningin Máxima en premier Rutte zich schuldig maken aan inmenging in lopende rechtszaken.