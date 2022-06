Safety first? Schuilkelder in West te koop voor 1,1 miljoen euro

De bunker bevindt zich op een steenworp afstand van het Rembrandtpark en werd in 1986 aan het eind van de Koude Oorlog gebouwd. In de jaren 70 en 80 werden in Amsterdam meerdere schuilkelders aangelegd vanwege de nucleaire dreiging die ontstond door de wapenwedloop tussen het Westen en de toenmalige Sovjet-Unie. Tot op de dag van vandaag zijn veel van die schuilkelders er nog, maar het grootste gedeelte daarvan is eigendom van de gemeente. Deze aan de Postjeskade is een van de weinige die in particulier bezit is.