Sail Amsterdam keert pas in 2025 terug

Tot nu toe 296 mensen in Amsterdam beboet voor overtreden coronare­gels

21 april De politie heeft in de gemeente Amsterdam in totaal 296 boetes uitgeschreven wegens het overtreden van de coronaregels. Handhavers deelden in de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland in totaal 349 boetes uit. Dat meldt burgemeester Halsema.