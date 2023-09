SC Eendracht '82 5 verliest uit tegen HYS 2

Achtergrond Deze Amsterdam­mers springen in de bres voor slachtof­fers aardbeving Marokko

Bij de aardbeving vrijdagavond in Marokko zijn ruim tweeduizend mensen om het leven gekomen. Op verschillende plekken in Amsterdam zijn initiatieven opgezet om de slachtoffers in het rampgebied te helpen. Een aantal op een rij.