SC Feyenoord JO17-1 zet ongeslagen reeks voort met 1-3 tegen AVV Zeeburgia JO17-1

Nieuws Henk Schiffma­cher zet Rem­brandt-tat­toos in Rem­brandthuis

Museum Rembrandthuis in Amsterdam verandert vanaf maandag tijdelijk in een tattooshop. Tatoeëerder Henk Schiffmacher en zijn collega’s zetten er een week lang Rembrandt-tatoeages, bijvoorbeeld van een van zijn etsen, zijn handtekening of een zelfportret.