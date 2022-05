Schietincident in Noord, drie verdachten opgepakt

Nieuws 65-jarige Amsterdam­mer zwaarge­wond aangetrof­fen in West, verdachte aangehou­den

Een 65-jarige Amsterdammer is maandagmiddag zwaargewond aangetroffen op de Hoofdweg in West. Volgens de politie is het nog onduidelijk wat er gebeurd is. Wel is een verdachte aangehouden.

10 mei