Schietpartij in West: zwaargewonde man aangetroffen in De Clercqstraat

Bij een schietincident in de Agatha Dekenstraat in Amsterdam-West is donderdagavond een 45-jarige man zwaargewond geraakt. Hij is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis.

Rond 19.45 ging de politie af op meldingen over een schietpartij, vertelt een woordvoerder. In de nabijgelegen De Clercqstraat troffen zij een zwaargewonde man aan. Agenten hebben een tourniquet bij de man aangelegd om ernistig bloedverlies te voorkomen, waarna het slachtoffer naar het ziekenhuis is gebracht. Hij verkeert buiten levensgevaar.

Volgens de politie ging er aan de schietpartij mogelijk een ruzie vooraf tussen twee mannen en het slachtoffer. Een van de mannen heeft het slachtoffer daarbij meerdere keren beschoten.

Hulpverlening van de politie en ambulance kwam op gang op de stoep voor Zuma Sushi in de De Clercqstraat. Een medewerker van het restaurant had niks meegekregen van de schietpartij, vertelt hij. Ook medewerkers van het naastgelegen hotel Larende hadden geen schoten gehoord, maar werden gealarmeerd door de ambulances en politieauto's. Ze hebben het slachtoffer niet goed kunnen zien. Wel worden camerabeelden van de stoep voor het hotel onderzocht om meer te weten te komen over de toedracht van de schietpartij, vertelt de medewerker.

In zowel de Agatha Dekenstraat als in de De Clercqstraat werd onderzoek gedaan waarbij kogelhulzen veilig zijn gesteld. De Clercqstraat was een tijdje afgezet en trams werden omgeleid.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.