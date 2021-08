Schietpartij op feest in Zuidoost, slachtoffer in kritieke toestand

Kort nieuws uit de stad

30 juli Nu de regering alle festivals de komende tijd heeft afgelast, en dus ook die die dit weekend op het NDSM-terrein zouden zijn, opent de GGD Amsterdam alsnog de loods op het NDSM-terrein voor vaccinaties. Om de jeugd over te halen zich te laten prikken, komen verschillende dj’s draaien. Het vaccinatieprogramma is speciaal gericht op iedereen van 12 jaar en ouder die langs wil komen voor een eerste prik. Sinds twee weken geleden kan iedereen zonder afspraak terecht op iedere Amsterdamse vaccinatielocatie. Dit is gedaan in een poging om het inenten zo laagdrempelig mogelijk te maken. Ook mensen met afspraak kunnen terecht in de loods in Noord.