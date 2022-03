Schiphol pakt ongezond ultrafijnstof aan, nu mét de vakbonden

Zoekplaatje Hoe goed kent u de stad?

Amsterdam zit vol verborgen schatten. We rijden of lopen er dagelijks langs. Maar hoe goed kennen we de stad? Vorige week zochten we de met ankers versierde erker van gebouw Neptunus op de Nieuwezijds Voorburgwal 128-130, het in 1914-1915 gebouwde kantoor van de vereniging voor kapiteins en stuurlieden op de koopvaardij. Winnaar van het jaarabonnement op Ons Amsterdam is Erik Schriever uit Uithoorn. Welke historische plek zoeken we deze week? Inzendingen voor maandag 12:00 uur naar: zoekplaatje@parool.nl.

