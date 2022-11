Schiphol Plaza weer vrijgegeven, 55-jarige man aangehouden voor bedreiging

De man is naar een zogeheten ontsmettingsstraat gebracht. Dat is volgens de marechaussee standaard procedure in dit soort gevallen. Op beelden is te zien dat hulpdiensten aanwezig zijn, zoals de brandweer. Ook lopen mannen in speciale pakken rond. Zij liepen ook mee met de marechaussee die de man aanhield en wegvoerde. Het onderzoek in de zaak is nog in volle gang.