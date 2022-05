Schiphol sluit niet uit dat dit weekend weer gevraagd wordt boekingen te schrappen

Kort nieuws uit de stad

De politie van Amsterdam heeft een medewerker op non-actief gesteld op verdenking van het lekken van informatie over Lil Kleine naar het juicekanaal Reality FBI. Dat bevestigt een woordvoerster na berichten hierover in Shownieuws. Volgens Shownieuws zou het gaan om screenshots van een Snapchatgesprek, die zouden zijn gedeeld. In het gesprek zou door een politiemedewerker worden beschreven ‘hoe de rapper zich zou voelen in de cel’ toen die in maart vastzat op verdenking van mishandeling van zijn toenmalige verloofde. (ANP)

2 mei