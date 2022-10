Scooterrijder gewond bij ongeluk in West, automobilist aangehouden voor rijden onder invloed

Reizigers 's ochtends weer voor dicht station in Amsterdam-Zuid: ‘Onaccepta­bel’

Reizigers die woensdagochtend vroeg Station Amsterdam Zuid in of uit wilden, stonden wederom voor dichte rolluiken. Het is al de derde keer in korte tijd dat dit gebeurt. De NS zegt het onacceptabel te vinden en met het beveiligingsbedrijf in gesprek te gaan.

26 oktober