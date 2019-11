Serie plunderingen op sportwinkels JD: nu ook Amsterdam aan de beurt

In Amsterdam is gisterenavond een gewapende overval gepleegd op de winkel van JD Sports aan het Bijlmerplein. Daarbij is volgens de politie een ‘flinke buit’ meegenomen. De politie vermoedt dat de overval onderdeel is van een reeks overvallen op sportwinkels van JD Sports in verschillende landen.