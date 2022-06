Shelter in de top 100 beste nachtclubs ter wereld

Shelter Amsterdam, sinds 2016 een club in de kelder van de A’DAM Toren in Noord, staat op plek 81 in de lijst. Het is de enige club van Hollandse bodem die de top 100 haalde. De School stond twee jaar geleden op plek 39, maar datzelfde jaar sloot de club de deuren.

Volle dansvloer

Shelterprogrammeur Onomé Sarawi noemt het een ‘prestigieuze erkenning’. “Het hele team heeft onvermoeibaar hard gewerkt om sinds de opening een veilige haven te creëren voor onze gasten. De steun die we de afgelopen vier jaar hebben gekregen is ongelofelijk. Dit is precies waarom we doen wat we doen. Met een volle dansvloer, week in week uit, hadden we niet trotser kunnen zijn.”