Sinterklaas arriveert in Amsterdam. ‘Is dit de échte Sint?!’

Nieuws Ouders doodgesto­ken Engelse student: ‘Alsof hij wist dat hij maar 22 jaar zou leven’

In Opsporing Verzocht kwam dinsdagavond de zaak van de Brit Danny Castledine (22) aan bod, die in mei dit jaar werd doodgestoken in het centrum van Amsterdam. Ook zijn ouders doen in de aflevering hun verhaal. ‘Hij wilde dat iedereen lol had en genoot. Helaas heeft dat tot zijn ondergang geleid.’

2 november