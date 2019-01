Slachtoffer steekpartij Zuidoost is overleden

Het slachtoffer werd woensdagmiddag zwaargewond naar het ziekenhuis overgebracht nadat ze op straat was neergestoken. Donderdagavond is ze aan haar verwondingen overleden. Dit is volgens de politie nu pas bekendgemaakt omdat de familie niet eerder op de hoogte was gebracht.



Vlakbij de plek van het steekincident is woensdag direct een 43-jarige man aangehouden. Hij is vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris en zit nog vast.