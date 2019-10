Slapende bewoner geraakt door rondvliegend glas bij plofkraak Amsterdam

video Nederlands straatvoet­balicoon werd vroeger gepest: ‘Ik zag een manwijf in de spiegel’

14 oktober De koningin van het straatvoetbal, de Amsterdamse Roxanne Hehakaija, is vroeger gepest omdat zij als jong meisje aan de sport deed. Dat bekent de internationaal geroemde voetbalster in de serie Fit met Arie op deze site. Hehakaija werd door leeftijdsgenoten uitgelachen en uitgemaakt voor ‘manwijf’. ,,Dat is het beeld waar ik tot op de dag van vandaag nog weleens last van heb.”