Slavernijverleden herdacht tijdens Keti Koti, toespraak DNB-president Klaas Knot

Onderzoek van DNB toonde eerder aan dat de centrale bank nauw betrokken was bij het in stand houden van de slavernij. Bestuurders van de bank waren met name via hun privébezit nauw verweven met de plantages in de koloniën en wendden hun invloed aan om de afschaffing van de slavernij tegen te houden of te vertragen. Excuses werden nooit gemaakt. Of dat nu gaat gebeuren, is nog niet bekend. Eerder noemde DNB-president Klaas Knot dit een ‘optie.’