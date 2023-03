Slechtvalken op dak Rijksmuseum eten eigen eieren op; webcams uitgezet

Nieuws Nieuwe geluids­scher­men langs A10-Noord zijn er misschien pas in 2026

Rijkswaterstaat (RWS) presenteerde woensdagavond in het Zonnehuis in Amsterdam-Noord het definitieve ontwerp voor de nieuwe geluidsschermen langs de A10-Noord. Met de nieuwe schermen is niks mis, maar met de planning volgens bewoners wel. ‘In het ergste geval zijn ze dus in 2026 klaar.’