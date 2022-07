Slepende burenruzie om geveltuin duurt voort: betegeling voorlopig van de baan

NieuwsDe ontmanteling en betegeling van een geveltuintje in Amsterdam Oud-Zuid moest donderdag een einde maken aan een hoog opgelopen burenruzie over het beheer van het stukje groen. Een van de betrokkenen wist dat op het laatste moment te voorkomen door naar de rechter te stappen.

Volledig scherm Het geveltuintje in kwestie aan de Raphaëlstraat in Zuid. © Sophie Saddington

De bewoner daagt het bestuur van stadsdeel Zuid voor de rechter om te voorkomen dat de planten in de geveltuin plaats moeten maken voor een setje grijze stoeptegels. De stap naar de rechter betekent ook dat de langslepende burenruzie om het perkje aan de Raphaëlstraat voorlopig nog geen apotheose kent.

Het conflict ontstond toen in 2020 nieuwe bewoners in de woning op de begaande grond trokken. Zij wilden de geveltuin graag onder handen nemen, maar ontdekten dat de vorige bewoners de zorg voor het perkje hadden overgedragen aan een bovenbuurvrouw met groene vingers. Zij hield de tuin al ruim twintig jaar bij en liet weten dat ze niet van plan was daarmee te stoppen.

Betegeling

Omdat de buren er onderling niet uitkwamen werd het stadsbestuur ingeschakeld. Dat besloot het conflict te beslechten met het salomonsoordeel om de geveltuin te betegelen. Tot grote onvrede van een aantal stadsdeelcommissieleden, buurtbewoners én de betrokkenen zelf. De ruzie was immers niet veroorzaakt doordat de buren weigeren de geveltuin bij te houden, maar juist omdat ze dat allebei willen doen.

Het plan was om de geveltuin begin juli al te ontmantelen, maar daar stak de stadsdeelcommissie een stokje voor. “In het coalitieakkoord staan prachtige dingen over minder tegels in de stad en dat er meer ruimte moet komen voor burgerparticipatie,” zegt Jurriaan Limburg van het CDA, een van de initiatiefnemers van het protest. “Dan heb je een geveltuin die al twintig jaar lang vrijwillig wordt bijgehouden en dan ga je daar zo mee om. Dat vinden wij onbestaanbaar.” Het CDA krijgt steun van de fracties van onder meer GroenLinks en Bij1, zegt Limburg.

‘Dit staat voor iets groters’

De partijen drongen er bij het bestuur op aan dat een alternatieve oplossing moet worden gezocht, maar daar wil het stadsdeelbestuur niet in mee. Limburg: “Je kunt denken: het is een geveltuintje, waar hebben we het over. Maar dit staat voor iets groters. Het gaat om de groene ambities van de stad.”

Een woordvoerder van stadsdeel Zuid bevestigt dat de ontmanteling, die donderdagochtend zou plaatsvinden, is uitgesteld vanwege het aangekondigde kort geding. “De gemeente is bereid de uitkomst af te wachten voordat zij tot actie overgaat.” Wanneer de rechter zich over de zaak buigt, is nog niet bekend.