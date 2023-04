Snellere intercity maakt eerste testrit met reizigers: ‘Het is wennen voor iedereen’

OM probeert vormfout te herstellen in hoger beroep doodschie­ten Bas van Wijk bij Nieuwe Meer

Bij het hof in Amsterdam dient woensdag het hoger beroep in de zaak van Bas van Wijk (24), die in de zomer van 2020 werd doodgeschoten in Amsterdam. In deze zaak is verdachte Samir El Y. (23) veroordeeld tot een gevangenisstraf van negen jaar en tbs met dwangverpleging, terwijl het Openbaar Ministerie achttien jaar en tbs had geëist.