Sociale huurvoorraad Amsterdam groeide in 2021, beoogde groei van 3000 woningen niet gehaald

De sociale huurvoorraad van corporaties is in 2021 voor het eerst in tijden gestegen. ‘Een trendbreuk’, volgens wethouder Zita Pels. Tegelijkertijd blijkt dat de bouw van sociale woningen én de verduurzaming van woningen achterloopt.

Volledig scherm De verduurzaming van corporatiewoningen blijft achter in Amsterdam. © ANP / Sabine Joosten

De gemeente, huurderskoepels en woningcorporaties hebben in hun samenwerkingsafspraken voor de periode 2020-2023 een gezamenlijke ‘woonambitie’ voor de corporatiewoningen vastgelegd. Vrijdag stuurt wethouder Volkshuisvesting Zita Pels (GroenLinks) de gemeenteraad een voortgangsrapportage over deze afspraken, die cijfers bevat tot aan eind 2021.

Pels ziet hoopvolle signalen in deze rapportage. Niet alleen werden er in 2021 ruim 2100 woningen toegewezen aan kwetsbare groepen, ‘ruim meer dan het jaar daarvoor’, ook is de sociale huurvoorraad in 2021 gestegen met 619 huurwoningen. “Dat is echt een trendbreuk, in 2020 nam het totale aantal nog af.”

Het zal niet genoeg zijn om de bij de start afgesproken groei van drieduizend sociale huurwoningen te halen. Volgens de gemeente was al langer duidelijk dat het getal van drieduizend heel ambitieus was, maar was de ‘trendbreuk die nu zichtbaar is, waarschijnlijk niet mogelijk geweest zonder die ambitieuze plannen’.

Al eerder werd bekend dat er in 2021 nog wel 868 sociale huurwoningen werden verkocht. “Wat mij betreft zetten we in op geen verkoop,” zegt Pels nu. “Maar ik snap de posities van corporaties wel; zij hebben het geld nodig om te investeren in nieuwe woningen.” Bij de nieuw uit te werken afspraken volgend jaar wil Pels kijken of het mogelijk is dat geld op een andere manier te regelen, zodat verkoop niet meer nodig is.

Verduurzaming blijft achter

Uit de cijfers blijkt verder dat de verduurzaming van corporatiewoningen achterblijft, verder dan eerder werd gedacht. De achtergebleven verduurzaming speelt vooral rond CO 2 -reductie en zonne-energie. Opvallend daarbij is dat een verbeterde CO 2 -monitor van netbeheerder Liander heeft laten zien dat er in de periode tot 2021 minder CO 2 gereduceerd is dan de gemeente aanvankelijk dacht. Daarmee is het resultaat voor 2020 naar beneden bijgesteld.

Nog voor het aflopen van de prestatieafspraken wil wethouder Pels in gesprek met corporaties, omdat het nog niet ‘goed genoeg’ gaat. “Daarbij moeten we ook naar onszelf kijken. Kunnen wij iets betekenen in het versnellen van procedures?”

Cijfers over 2022 zijn nog niet bekend. Maar ondertussen is wel duidelijk dat mede door de energiecrisis, de stijgende bouwkosten en het personeelstekort, het eerder moeilijker dan makkelijker is geworden om de ambities te halen. Volgend jaar spreken de woningcorporaties, huurderskoepels en de gemeente met elkaar over nieuwe afspraken. Deze moeten na 2023 ingaan.