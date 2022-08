Sociëteit Amsterdamsch Studenten Corps beklad: ‘Pro-hoeren, anti-ballen’

‘Anonieme bedreigde getuige’ van liquidatie Siegmar Flaneur moet van advocaten onder eigen naam worden verhoord

De mogelijk cruciale ‘anonieme bedreigde getuige’ in de strafzaken over de liquidatie van Siegmar Flaneur in Amsterdam-Zuidoost (2015), de dodelijke schietpartij in het buurthuis op Wittenburg (2018) en de liquidatie van crimineel Lucas Boom in Zaandam (2015), moet onder eigen naam worden verhoord. Dat vindt advocaat Alexander Admiraal van verdachte Randall D. (40).

20 juli