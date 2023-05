Songfestivalwinnaar Loreen in november in Paradiso

Nieuws De Digitale Stad van Marleen Stikker is nu Unes­co-erf­goed: onlinege­meen­schap is ‘mijlpaal in internetge­schie­de­nis’

Onlinegemeenschap De Digitale Stad (DDS), in de jaren negentig in Amsterdam opgericht, is door Unesco erkend als mijlpaal in de geschiedenis van het internet. Dinsdag wordt DDS daarom opgenomen in het register Memory of the World, als eerste volledig digitale erfgoed.