Speciaal Defensieteam doet onderzoek op Schiphol na melding van gevaarlijke stoffen

Een specialistisch team van Defensie is op Schiphol om de man die eerder aangaf gevaarlijke stoffen bij zich te hebben, te onderzoeken. Dat meldt de Koninklijke Marechaussee. “De man is niet officieel aangehouden,” aldus een woordvoerder van de Marechaussee. De identiteit van de persoon is nog niet bekend.

Op beelden is te zien dat het rustig is in het afgezette gebied, enkele brandweerlieden staan bij elkaar. In de centrale hal zitten ook horecazaken als Burger King en Starbucks. Daar is het afgezet, aldus de marechaussee. Het is daarom niet mogelijk om vanuit vertrekhal 1-2 de centrale hal te doorkruisen om bij de treinen te komen, of naar de parkeergarages. Ook buiten is er een deel afgezet.