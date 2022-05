Speciale babyambulance vertrekt vanuit Weesp naar Kiev

NieuwsSinds het begin van de oorlog in Oekraïne koopt non-profitorganisatie Zeilen van Vrijheid zo veel mogelijk oude ambulances op en stuurt deze richting Oekraïne. Zaterdag vertrekken vanuit Weesp opnieuw een handjevol ziekenwagens, waaronder een speciale met apparatuur voor zieke of vroeggeboren baby’s.

De ambulance voor neonatale zorg heeft als eindbestemming het kinderziekenhuis in Odessa. “Het ziekenhuis heeft zelf contact met ons gezocht,” zegt Zmicier Zaleznicenka, een van de vrijwilligers van Zeilen van Vrijheid.

“Sinds het uitbreken van de oorlog is het aantal vroeggeboortes in Oekraïne toegenomen, vermoedelijk vanwege de stressvolle situaties waarin de zwangere vrouwen zich bevinden. Omdat veel ziekenhuizen zijn gebombardeerd kunnen deze pasgeboren baby’s op steeds minder plekken geholpen worden. Het kinderziekenhuis in Odessa heeft op dit moment maar één ziekenwagen voor neonatale zorg. Versterking is dus zeer welkom.”

De stichting Zeilen van Vrijheid is kort na de Russische inval in Oekraïne opgericht door een groepje betrokken vrijwilligers. De meesten zijn geboren in Oekraïne, Rusland of naburige landen of hebben daar familie wonen. “We wilden concrete hulp aanbieden en dachten al snel aan ziekenwagens,” zegt Zaleznicenka.

De eerste twee kochten ze met bij elkaar gelegd spaargeld. Twee vrijwilligers reden de afgedankte ambulances vervolgens naar Oekraïne. “Toen dat was gelukt kregen we opeens berichten van mensen, organisaties en bedrijven die ons wilden helpen. Toen hebben we de stichting geregistreerd en het plan verder uitgerold. We werken nu samen met andere non-profitorganisaties van over de hele wereld.”

Maar hoe kom je aan afgedankte ambulances? “In eerste instantie via Marktplaats en de Belgische variant Tweedehands,” zegt Zaleznicenka. “Mensen bieden ze soms te koop aan. Maar veel hebben we er ook rechtstreeks van ziekenhuizen gekocht. En voor de speciale ambulance voor baby’s werken we samen met Diac Medical, een bedrijf in Harlingen dat ziekenauto's produceert. Afgelopen weken hebben we er ook twee in Spanje gekocht en een paar in Italië. Eigenlijk proberen we nu alles te kopen wat op de markt komt.”

VIjftig ambulances

In totaal zijn er dankzij de stichting nu vijftig ambulances naar het oorlogsgebied gestuurd. Zaterdag komen er daar weer vijf bij. “We rijden in een dag naar de Oekraïense grens. De ene keer duurt het wat langer dan de andere. Het zijn vaak oude voertuigen hè, er kan onderweg iets kapot gaan," legt Zaleznicenka uit.

“De volgende ochtend steken we de grens over. We hebben een overeenkomst met de plaatselijke politie, zodat we niet lang hoeven te wachten. In Oekraïne staan vrijwilligers klaar die de ambulance overnemen en naar de ziekenhuizen brengen.”

Naast de medische apparatuur, wordt de speciale ambulance zaterdag ook volgeladen met andere benodigdheden voor pasgeborenen. “Na een oproep voor het doneren van babyspullen ontvingen we uit heel Nederland pakketjes, van drinkflesjes tot melkpoeder. Het is zoveel dat het niet in een ambulance past.” De spullen die overblijven sturen ze met een andere ambulance mee naar Mykolajiv, in het zuiden van Oekraïne. “Daar is ook een kinderziekenhuis en kunnen ze die spullen ongetwijfeld goed gebruiken.”

