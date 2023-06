Spoeddebat in de Stopera: haalt de Weesperknip het tot het einde?

Wendy van Dijk vindt duet zoon Sem en ex Xander aandoen­lijk: ‘Hoe lief is dit?’

Wendy van Dijk vindt het aandoenlijk dat haar zoon Sem en ex Xander de Buisonjé samen een duet hebben opgenomen. De presentatrice deelt via Instagram een video van haar zoon en De Buisonjé die samen het nummer Hou Me Vast zingen. Dat deden zij donderdagavond in de talkshow Op1.