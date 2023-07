Spoedeisende hulp VUmc vanaf volgende week ’s nachts dicht: te weinig personeel

Voor de derde keer spoeddebat aange­vraagd over Weesper­knip

Een groot deel van de Amsterdamse oppositie heeft opnieuw een spoeddebat aangevraagd over de knip in de Weesperstraat. Dat gebeurt na zorgen over incidenten met nood- en hulpdiensten die niet in de dagelijkse updates van wethouder Van der Horst staan.