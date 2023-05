Spontaan smullen! 5 x eten zonder reserveren in deze Amsterdamse restaurants

indebuurt.nlNog geen plannen voor het avondeten of gewoon zin om spontaan uit eten te gaan in de stad? Dat kan soms best lastig zijn. Toch moeten er tussen die honderden restaurants en eetcafés in Amsterdam plekken zijn waar je altijd naar binnen kan lopen, denken wij. We zochten het voor je uit en hebben vijf parels van restaurants, waarbij je niet hoeft te reserveren, voor je op een rij gezet.