Sportclubs IJburg hopen op extra velden in het Diemerpark, maar niet iedereen ziet dat zitten

De voetbal- en hockeyclubs op IJburg komen nog altijd sportvelden tekort. Ze hopen op korte termijn op extra velden op Sportpark IJburg in het Diemerpark, tot ontsteltenis van de Vrienden van het Diemerpark. ‘Het is belangrijk dat de gemeente durft een beslissing te nemen.’

Kinderen trainen op Sportpark IJburg.

“De situatie is nog hetzelfde als in 2019,” zegt Wendy Lopes Dias, voorzitter van voetbalclub AFC IJburg. Toen vertelden de voetbal- en hockeyclub ook al in Het Parool met ieder drie sportvelden niet uit te komen. Destijds trok de gemeente ook het boetekleed aan: IJburg was een voorbeeld van hoe het in de toekomst niet zou moeten. Eerst zijn er in de nieuwe wijk huizen dicht op elkaar gebouwd en pas later is er gekeken of er nog ruimte voor sport was. Verenigingen kampen daardoor nog altijd met ruimtegebrek.

Meindert Jansberg van hockeyclub AHC IJburg ziet dat zijn vereniging het drie jaar later nog altijd met drie velden moet doen. De club heeft inmiddels 1100 leden en er staan nog driehonderd jongeren op de wachtlijst. “Op wedstrijddagen huren wij al een extra veld in de omgeving van Amsterdam om wedstrijden te spelen,” vertelt hij. “Het kan dus zo zijn dat je bij ons voor een thuiswedstrijd naar een andere vereniging moet.” Jansberg vertelt dat de club daarom ‘een krimpbeleid’ hanteert en in diverse jaarlagen geen nieuwe jeugdleden meer kan aannemen. “Vanaf dat de scholen uit zijn tot ’s avonds laat, zitten wij ramvol.”

Sportnorm

De hockey- en voetbalclub kijken daarom naar het naastgelegen Diemerpark – dat vroeger een stortplaats voor afval was – waar zij beide twee extra velden zouden willen. “Eén veld zal zeker niet genoeg zijn,” zegt Lopes Dias. “Dat is voldoende om het huidige aantal van 1500 leden te consolideren, maar we kunnen dan niet uitbreiden en dat is wel onze ambitie. We willen meer kinderen en volwassen sportplezier bieden binnen de contouren van de 9 hectare die ingetekend was voor sport. Het is belangrijk dat de gemeente een beslissing durft te nemen.”

“De sportnorm gaat op IJburg uit van tien velden,” vult Jansberg aan. Die sportnorm werd in 2010 door de Sportraad, een onafhankelijke adviesorgaan van de gemeente, geformuleerd voor nieuwbouwwijken. Die norm schrijft 5 tot 9 vierkante meter per woning voor sport voor, maar die wordt op IJburg niet gehaald. “Om de sportnorm te halen, zal het bestemmingsplan in delen van het Diemerpark gewijzigd moeten worden en extra velden worden aangelegd,” zegt Jansberg.

Maar het aanleggen van extra velden in het Diemerpark is tegen het zere been van de Vrienden van het Diemerpark. Voorzitter Kees Lakerveld legt uit dat er wat hun betreft twee belangrijke redenen zijn dat er niet nog meer sportvelden in het park moeten komen. “Het is het park in Amsterdam met de grootste biodiversiteit, dat moet behouden blijven,” zegt hij. “En er rijden hier op zaterdag en zondag veel bezoekers van de sportvelden. De belangrijke fietsroute hier wordt onveilig gemaakt door alle auto's. Dat is nu een probleem en dat wordt alleen maar erger als er meer velden en parkeerplaatsen komen.”

Uitdaging

Volgens Lakerveld is het ook nooit de bedoeling geweest dat er meer dan zes sportvelden zouden komen in het Diemerpark. “Het bestemmingsplan dat er 9 hectare aan sport zou komen, dat is een dubieuze vaststelling geweest. Zes velden was altijd de bedoeling. Die zijn er nu en een parkeerterrein. En daarmee is het af. De clubs hebben geen enkele valide reden om over uitbreiding te zeuren.”

Afgelopen week haalde de Vrienden van het Diemerpark nog bakzeil bij de Raad van State. Ze tekende bezwaar aan tegen het bestemmingsplan van het nog aan te leggen Strandeiland op IJburg. Ze vrezen dat ook hier te weinig ruimte wordt ingetekend voor sport en dat daardoor de druk op het Diemerpark in de toekomst om extra velden aan te leggen, nog groter wordt. Maar volgens de Raad van State wordt in de toekomst in voldoende sportvelden voorzien op het ook nog op te spuiten Buiteneiland.

De gemeente laat via een woordvoerder weten ook een ‘uitdaging’ te zien op IJburg, ‘ontstaan door een verkeerde planologische inschatting jaren geleden bij de realisatie van dit gebied’. “We willen als stad een complete stad bouwen. Er staat echter een enorme spanning op de behoefte aan meer woningen en voorzieningen als sport en groen enerzijds tegenover zowel schaarste in ruimte als schaarste in geld anderzijds. Wachtlijsten bij sportclubs is natuurlijk niet wat we willen. We zijn aan het kijken hoe we dit met elkaar kunnen oplossen maar moeten realistisch zijn, het is geen gemakkelijke opgave en het zal niet overal gaan lukken op de manier zoals we dat zouden wensen.”