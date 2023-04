Sportgebouw Zeeburgereiland vernoemd naar paralympisch kampioen snowboarden Bibian Mentel

Nieuws Festivals Kingsland en Oranjebloe­sem moeten afschalen in aantal bezoekers: ‘Station Zuid was vorig jaar al niet beheers­baar’

De organisaties achter de koningsdagfestivals Oranjebloesem en Kingsland zijn boos op de gemeente nu ze flink moeten afschalen in het aantal bezoekers. Volgens de organisatoren speelt een concert van Metallica in de Johan Cruijff Arena een grote rol, omdat dit zorgt voor toenemende drukte in het openbaar vervoer.