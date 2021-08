Spullen uit woningen gestolen na evacuatie bewoners flatbrand Amsterdam

Update Brand in studenten­flat West waarschijn­lijk aangesto­ken, mogelijk om regenboog­vlag­gen

20 augustus De brand die vrijdagochtend uitbrak in een studentenflat in Amsterdam-West is waarschijnlijk aangestoken, zegt de politie. Vermoedelijk was de brand gericht tegen regenboogvlaggen in de flat. Eerder vonden er ook al lhbtq-gerelateerde incidenten plaats.