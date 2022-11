Staatssecretaris: ‘Amsterdam heeft helemaal geen voorstel ingediend voor brug over IJ’

Heeft Amsterdam nu wel of niet goed onderhandeld in de miljardendeal die vorige maand gesloten werd met het Rijk? Volgens die overeenkomst maakt het Rijk 4,1 miljard euro vrij voor onder meer het doortrekken van de Noord/Zuidlijn, de ontwikkeling van het Zuidasdok en een nieuwe metrohalte in Haven-Stad, maar er kwam geen geld voor de door velen gewenste bruggen over het IJ.



In een interview met Het Parool meteen na sluiten van de deal zeiden de wethouders Melanie van der Horst (Verkeer en Vervoer) en Reinier van Dantzig (Ruimtelijke Ordening) dat de zo gewenste bruggen over het IJ hoog op de agenda stonden, maar dat ‘in een vroeg stadium’ duidelijk werd dat het Rijk die niet zou gaan betalen. Daarom zou het nooit serieus onderdeel zijn geweest van de gesprekken.



Maar in een Tweede Kamerdebat maandag bleek er enig licht te zitten tussen de Amsterdamse uitleg en die van verantwoordelijk staatssecretaris Heijnen. Op vragen van GroenLinks-Kamerlid Suzanne Kröger zei Heijnen dat Amsterdam met flink wat wensen kwam, maar ook dat er nooit een projectvoorstel voor de bruggen over het IJ is ingediend. “Dat zou dan net als andere voorstellen bezien zijn vanuit het afwegingskader.”