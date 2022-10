Stadsbestuur Amsterdam onderzoekt verbod op terrasverwarming met gas

Terrasverwarming is in Amsterdam al jaren een punt van discussie. In 2008 werkten GroenLinks en SP samen om de terrasverwarming te verbieden. Zo ver kwam het niet, onder meer omdat PvdA, D66 en VVD het wel zo gezellig vonden om een warm buitenterras te hebben. Bovendien moest nog maar blijken hoe schadelijk het was voor het milieu. Een proef volgde.

Stadsdelen bemoeiden zich actief met het besluit, hoewel er uit Oost weinig protest tegen een eventueel verbod kwam,. Dat kwam mede doordat terrasverwarming het stadsdeel geld opleverde aan extra belasting. Stadsdeel Centrum riep ondernemers op hun klandizie een deken aan te bieden in plaats van de terrassen te verwarmen. GroenLinkser Dingeman Coumou zei destijds: “Alles is beter dan te stoken voor de mussen.”

Vier jaar en een aantal proeven later stond het college van b. en w. dat toen bestond uit PvdA, VVD én GroenLinks terrasverwarming aan de gevel door de hele stad toe. Een uitspraak van de Raad van State speelde daarbij ook een belangrijke rol: die oordeelde dat terrasverwarming niet verboden mag worden op grond van milieuregels.

Amsterdam aardgasvrij

Nog eens tien jaar later, in 2022 dus, ligt er een nieuw stedelijk beleidskader ter inspraak, wat neerkomt op juridische ontwikkelingen. Volgens GroenLinksraadslid Imane Nadif moet het hiermee mogelijkheid zijn de uitspraak van de Raad van State teniet te doen. Het moet leiden tot ‘openingen’ waardoor terrasverwarming op gas dit keer wel verboden kunnen worden.

Duurzaamheidswethouder Zita Pels zegde in de raadsvergadering van deze donderdag toe hier onderzoek naar te willen doen. De gemeente werkt al aan een energiebesparingsplan wat erop neerkomt dat in gemeentelijke gebouwen de verwarming lager zal worden ingesteld en de verlichting minder lang aan blijft. Pels is van mening dat ondernemers op dat terrein ook een verantwoordelijkheid hebben en toonde zich daarom positief over het plan.

De oorlog in Oekraïne speelt ook een rol. Gas wordt almaar duurder en voor cafés zou dit een extra stimulans moeten zijn om definitief afscheid te nemen van deze energiebron voor terrasverwarming. Daar komt nog bij dat dat de gemeente Amsterdam in 2040 aardgasvrij wil zijn. Nadif, gesteund door Partij voor de Dieren, PvdA, D66, Volt, Bij1 en Lijst Kabamba, zegt dan ook dat terrasverwarming op gas niet meer past in deze tijd.

Airco weren uit in winkelstraten

Amsterdam zou overigens niet de eerste gemeente zijn die voor een verbod kiest. Sinds 2021 is in grote delen van Frankrijk dit al verboden en begin 2021 werd het ingevoerd in Parijs. De Franse minister van Ecologie zei destijds dat terrasverwarmers buiten een ‘ecologische dwaling’ zijn. De maatregel kwam voort uit een burgerberaad bestaande uit 150 willekeurige burgers dat met een reeks plannen kwam.

Niet alleen kijkt de stad naar het verbieden van gasterrasverwarmingen, maar ook onderzoekt de gemeente of het winkeliers kan verplichten hun airconditioning uit te zetten als zij de deuren van hun winkel laten openstaan. De raad stemde in met een voorstel van D66 om nog voor de zomer van 2023 die verplichting in te voeren.